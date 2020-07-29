Альтернативный гид по ВДНХ с фото, картой и описанием

Все мое детство прошло в этих краях: трамвай, поскрипывая, проезжает мимо шпиля центральной аллеи ВДНХ, станция метро облеплена разноцветными палатками, продающими пиратские диски и футболки с «Арией». Чувствуется запах пригорелого на углях шашлыка из кафе с пластиковыми стульями. Несмотря на близость, мы с родителями никогда не гуляли здесь, Ботанический сад — да, но не огромные и бессмысленные разваливающиеся павильоны, где торгуют джинсами. Если вы подписаны на меня в Инстаграм, то знаете, что я вновь открыла для себя этот парк в прошлом году и хочу поделиться альтернативным гидом по ВДНХ: без советской архитектуры, прогулок по центральной аллее и фонтана «Дружба народов». В конце поста я добавлю карту и список опробованных мной мест, где можно перекусить и выпить кофе.

Парк Останкино

Я люблю начинать именно отсюда, а не от центральной аллеи. Здесь чувствуется настоящий зеленый городской парк, жители гуляют с детьми, катаются на велосипедах, по ровным лужайкам бегают белки. Одноименная усадьба, к сожалению, который год на реконструкции, но можно насладиться прогулкой по тенистым дорожкам, посидеть у Паркового пруда, дойти до конюшни и посмотреть на тренировки наездников. В глубине парк становится больше похож на лес: деревья вырастают и вплотную обступают дорожку. После конюшни дойдите до Шереметьевской дубравы — настоящей дубовой рощи с вековыми деревьями.





Как добраться?

На машине: городская парковка на улицах Хованская, 1-я Останкинская (в будни и субботу 40 руб/час, воскресенье — бесплатно).

На общественном транспорте: трамваи 25, 11, 17 до конечной «Останкино»; автобусы 76, 803 остановка «Парк Останкино»; монорельс остановка «Телецентр».

Время работы: будни с 8:00 до 22:00, выходные — до 23:00.

Воздушная экотропа

После дубовой рощи направляемся в сторону павильона № 27 Физкультура и спорт. Здесь находится вход на живописную воздушную прогулочную тропу. Очень необычно гулять в лесу на высоте. Перепад небольшой, есть поручни и таблички, рассказывающие о растениях, животных и птицах, которые обитают в парке. Вход бесплатный, работает круглосуточно.





Каскад Каменских прудов

Одно из моих самых любимых мест на всей территории ВДНХ. Вдоль прудов проложены дорожки из деревянного настила, на лужайках можно устроить пикник. Здесь же представлены растения из разных климатических зон России, оформленные в ландшафтные композиции с натуральными камнями. Берега прудов соединены мостиками, с которых открывается красивый вид. Если ищете активных развлечений, то прямо на прудах можно покататься на вейкборде.









Зеленый лабиринт

Необычное и очень красивое место, где можно уединиться и отдохнуть. Лабиринт образуют живые изгороди разных растений — ель, туя, липа, яблоня, так что в каждой комнате создается свое настроение. В центре каждой комнаты есть лавочки и раскидистое дерево, под ногами белеют круглые камешки гальки. Зеленый лабиринт находится через дорогу от павильона № 27.

Водная дорога и пляж

На берегу Каменского пруда № 3 можно наблюдать закат на деревянном настиле, расположившись на лежаках. Или придти сюда днем, чтобы позагорать. Есть места в тени и на солнце. В павильоне рядом можно взять кофе, воду, напитки. Раньше здесь была точка кофейни Les, надеюсь, что они все-таки вернутся на ВДНХ. Отсюда же открывается вид на фонтан «Золотой колос», архитектура сомнительна, но шум воды создает приятное ощущение будто ты где-то на море. На противоположном берегу пруда работает лодочная станция и прокат катамаранов.





Сирингарий, большая картина полей и Мичуринский сад





У павильона № 29 Цветоводство после реконструкции ВДНХ облагородили и разбили несколько прекрасных пространств. Сирингарий, в котором представлены разные сорта сирени, идеально посещать в мае, когда большинство деревьев цветут. Большая картина полей — система цветников, которые образуют настоящее полотно в стиле абстракционизма. Тюльпаны, подсолнухи и другие растения высажены так, что у зрителя создается иллюзия, что он в поле. Находится все это позади Москвариума. В Мичуринском саду можно побродить вдоль аллей яблонь, вишен и других плодовых деревьев.

Павильон «Космос»

Самый крутой интерактивный музей о космосе, если не в России, то в Москве точно. Здесь вся история нашей космонавтики: от научных разработок до макетов космических кораблей, спутников. Билет нужно приобретать отдельно на сайте музея. На осмотр закладывайте 1−2 часа.





Время работы: пн — выходной, вт-вс с 11 до 22. Взрослый билет 500 рублей. Подробнее на Официальном сайте.

Москвариум

Московский океанариум стал началом возрождения ВДНХ из небытия. Билеты сюда также нужно покупать отдельно (цены можно посмотреть на сайте). 12 тысяч водных обитателей живут здесь в современных аквариумах, в том числа акулы, касатки, дельфины, морские котики и многие другие. В москвариуме есть центр плавания с дельфинами и водное шоу. В общем, если вы еще не были, то я не знаю, где вы были. На посещение без шоу стоит заложить 2 часа. Вечером народу значительно меньше.

Время работы: 10:00—22:00 , последний понедельник месяца — санитарный день. Подробнее на Официальном сайте.

Павильон «Книги»

Если вы следите за мной в Инстаграм (если нет, то подписывайтесь, я там @tanyaiv), то знаете, что в «Книгах» я часто работаю и пишу. Это одно из моих любимых мест для коворкинга. Павильон, открытый после реставрации, совмещает в себе несколько пространств: читальный зал, где можно взять с полки понравившуюся книгу и почитать в уютном кресле (кстати библиотека регулярно пополняется новинками книжного рынка), лекторий, коворкинг, книжный магазин, кафе. В павильоне часто проходят лекции, кинопоказы, мастер-классы. В теплое время на террасе стоят столики, а зимой можно расположиться внутри у окна.

Вход бесплатный.

Режим работы: 10:00 — 22:00.

Дом ремесел

Павильон № 47 — центр ремесленной зоны ВДНХ, объединяющей ремесленные, художественные и дизайнерские мастерские. Резидентствуют в Доме флористы, мебельщики, сыровары, специалисты по стеклу и шитью. А у кофейни Smart Coffee здесь есть свой обжарочный цех. Каждая мастерская проводит мастер-классы, семинары и даже обучает своему ремеслу.





Вход бесплатный.

Режим работы: 10:00 — 22:00.

Городская ферма

На городской ферме попадаешь в беззаботную сельскую жизнь, не пересекая МКАД. Козы, альпаки, северный олень, коровы и домашние гуси — почти всех можно покормить и погладить. На огороде зреет капуста и краснеют капельки смородины в саду. Стильные современные домики из натуральных материалов с большими стеклами, оранжереи, детские кафе и фудкорт. А еще тут есть речка, где вас научат ловить рыбу.

















Вход платный, от 400 руб.

Режим работы: пн-пт с 10:30 до 20:00; сб-вскр с 10:30 до 22:00.

Где поесть и выпить кофе на ВДНХ

Кофейня VM cafe в павильоне «Книги». Здесь можно выпить настоящий спешиалти кофе в стильном минималистичном интерьере или на солнечной веранде, перекусить апельсиновым кексом с грецкими орехами или нежным эклером. Ребята также радуют авторскими сезонными напитками, один «латте пармезан» чего стоит.









Режим работы: 10:00 — 22:00.

Подробнее в Инстаграм.

Smart Coffee в Доме ремесел не просто кофейная точка, а целое пространство. У ребят свой обжаренный цех, магазин, лекторий и, конечно, уютное кафе. Можно записаться на экскурсию и проследить весь путь кофе от зернышка до чашки или пройти курсы профессионального бариста.

Режим работы: 10:00 — 22:00.

Подробнее на сайте.

Ресторан Оттепель в павильоне № 311. Панорамные окна в пол, современный интерьер, камин и летняя веранда, утопающая в зелени парка. Понятное и достаточно разнообразное меню с нотками фьюжн (например, пельмени с чернилами каракатицы), приветливое обслуживание. Если на ВДНХ вас застал голод, то вы знаете куда идти.

Режим работы: 11:00 — 23:00.

Подробнее на сайте.

Альтернативный гид по ВДНХ: карта

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